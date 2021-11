La société de logement sociaux de Charleroi-Gerpinnes se lance à nouveau dans un projet de construction de logements publics, logements destinés à des personnes ne disposant pas de revenus nécessaires pour prétendre à un achat d’un bien immobilier.

Ce nouveau projet consiste à construire six maisons avec garage à la Place de la Queue à Couillet.

La société de logements carolo à réussi à maximiser l’espace se situant dans un zone mixte où se cotoient habitations privées et commerces. "Les lettres de commande ont été envoyées et le chantier devrait démarrer rapidement. A terme, 6 maisons unifamiliales 3 chambres répondant aux dernières normes de performance énergétique compléteront l’urbanisation de la place de la Queue à Couillet. Sur cette place où les habitations et les commerces se mêlent, La Sambrienne possédait en effet un terrain enclavé. Une "dent creuse" permettant un projet de construction important pour accroître l’offre de logement public à Charleroi," nous communique La Sambrienne.

Ce projet fera l’objet de deux lots de marchés publics, attribués respectivement à Interconstruct SA et Pierret Project SA.

• Lot 1 - Construction de 6 logements avec emplacements de parking o Montant : 1.051.860,29€ TVAC

o Entreprise : INTERCONTRUCT SA

o Délai : 425 jours calendriers

o Début des travaux : 08/11/2021

• Lot 2 - Menuiseries extérieures pour les 6 logements

o Montant : 66.857,24€ TVAC o Entreprise : PIERRET PROJECT SA

o Délai : 80 jours calendrier

o Début des travaux : a déterminer en coordination avec le lot 1

Ce projet sera financé grâce une avance régionale visant à développer des projets immobiliers permettant de tendre vers l’équilibre financier pour les sociétés de logement de service public.

Les dits logements seront proposés à la location à loyer d’équilibre.