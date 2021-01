Suivant son Contrat d'Objectifs 2020-2025, la société de logement la Sambrienne poursuit son travail de simplifications administratives. Si plusieurs nouveaux outils et fonctions ont fait leur apparition dans le but de faciliter les démarches des utilisateurs, il en est une qui restait fastidieuse tant pour les bénéficiaires que pour les agents traitants : le renouvellement des candidatures.

Depuis ce premier janvier, il est désormais possible de renouveler sa demande en ligne. En effet, les demandes devant être renouvelées entre le 1er janvier et le 15 février, la tâche devenait ardue. "C’est un gain de temps pour les candidats et l’équipe, mais aussi et surtout un risque évité vu le contexte sanitaire actuel", commente Maxime Felon, président du CA de la société de logement de service public de Charleroi et Gerpinnes.

Au sein de La Sambrienne, on se félicite de cette évolution car il faut s'occuper au mieux des 4.000 ménages candidats. Même si tous ne renouvellent pas chaque année leur demande il faut tout de même s'occuper des 2.000 ménages concernés. L’inscription en ligne ne nécessite donc plus de déplacement. "Il était donc capital de leur offrir une alternative en ligne pour cette procédure. Un formulaire entièrement sécurisé a donc été spécialement créé sur notre site. Chaque ménage peut donc simplement y introduire ses données et demander à renouveler sa candidature qui restera ainsi active en 2021."

Conscient que tous n'ont pas accès aux nouvelles technologies, des alternatives restent possibles comme se faire aider par le service adéquat. Le courrier traditionnel reste aussi de mise. "L’envoi par courrier sera aussi possible, éventuellement avec une enveloppe préaffranchie gratuite. Et nos équipes sont prêtes à recevoir le public, uniquement sur rendez-vous. Contexte sanitaire oblige, nous ne recevrons en effet que les plus de 65 ans et les PMR. Mais nous sommes convaincus que le formulaire web aura du succès, vu sa simplicité d’utilisation." Les premiers chiffres le confirment d’ailleurs. En 5 jours, une quarantaine de ménages ont ainsi renouvelé leur candidature.

La nouvelle procédure concerne les candidats à un logement social inscrits avant le 1er juillet 2020 et dont La Sambrienne est la société de référence. La candidature des ménages inscrits après le 1er juillet reste active en 2021. Les ménages inscrits auprès d'une autre société de logement de service public doivent naturellement réaliser leurs démarches auprès de leur société de référence.