C'est une nouvelle corde que vient d'ajouter La Sambrienne à son arc. En effet, pour l'année académique 2021-2022, la société de logements sociaux de Charleroi Gerpinnes s'est lancée pour nouvelle mission d''encadrer des étudiants afin de leur permettre de réaliser des stages directement sur le terrain.

Cette volonté s'est concrétisée après avoir pris conscience des difficultés rencontrées par les étudiants pour trouver un stage, en temps de crise. La Sambrienne a donc décidé d'accueillir d'avantage pour aider les étudiants dans leur cursus, le tout dans un cadre professionnel.

Dans une période où l'économie est chamboulée, il arrive que pour répondre à une obligation des étudiants acceptent des stages "par défaut", les responsables de la société de logements sociaux ont décidé d'ouvrir leurs portes car elle rassemble en son sein bon nombre de professions. Du secrétariat, à la communication en passant par l'immobilier, les possibilités de trouver un stage sont nombreuses. "La Sambrienne est une grande société. Nous pouvons accueillir des stagiaires dans des secteurs différents, c'est ce qui fait notre force," explique Maxime Felon, le président de La Sambrienne, et de poursuivre "notre objectif est de former l'étudiant au mieux, le mettre dans des conditions professionnalisantes. Nous souhaitons considérer nos stagiaires comme les futurs employeurs de demains. Si le stage a permis d'améliorer et de bonifier les compétences de l'étudiant, c'est une réussite pour nous et cela nous motive à retenter les expériences."

Le président reconnaît d'ailleurs que l'accueil d'étudiants est aussi bénéfique pour la Sambrienne car les stagiaires pourront apporter une vision jeune et extérieure pour permettre une meilleure compréhension du monde de demain. Les stagiaires se retrouvent donc intégrés à la vie de la société de logements sociaux et non juste des observateurs.