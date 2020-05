Suite à la crise covid-19 et à la baisse de revenus, la société de logements sociaux réévalue les loyers au cas par cas.

Ce n'est plus un secret, la crise du covid-19 a eu un impact énorme sur la société. Avec le ralentissement des activités économiques certains ont vu leurs revenus baisser. A ce titre, la Sambrienne travaille sur l'ajustement des loyers en fonction de cette baisse de revenus.

Cette réévaluation correspond également à un Arrêté du Gouvernement Wallon du 6/9/2007 organisant la location des logements gérés par les Sociétés de Logement de Service Public stipulant que lorsque qu'une différence de 15% est constatée, le locataire est en droit de faire réexaminer son cas afin de payer son logement au juste prix.

Etant donné le faible retour des locataires afin de réévaluer leur cas, la société de logement carolo va contacter l'ensemble des 1.300 ménages. Leur mission, les informer au mieux de ce qui est possible de faire et expliquer les différentes démarches nécessaires à l'obtention de cette réduction. "Cette mission de proximité va être assurée par notre service social, en télétravail. Cette équipe ont déjà accompli un excellent travail similaire, en contactant tous les locataires isolés âgés de plus de 60 ans. Ce genre d’échange est une fierté : elle démontre une fois de plus que La Sambrienne n’est pas qu’un bailleur, mais un vrai acteur de proximité au service de ses locataires " explique Maxime Felon, président de la Sambrienne.

Bien que cette mesure arrive à point pour certains ménages, la mesure n'est pas exceptionnelle. "Chaque ménage locataire de La Sambrienne en est informé à la signature du bail, bien sûr. Mais un rappel reste toujours utile, vu le soutien que ce recalcule peut apporter à une famille rencontrant des difficultés."

Outre le calcul du loyer en fonction des revenus, il est possible de faire réévaluer son loyer. "La Sambrienne contactera aussi les locataires de ses logements moyens et à loyer d’équilibre. Si le loyer de ces biens n’est pas calculé sur base des revenus, certains d’entre eux pourraient bénéficier d’un prêt à taux zéro. Un prêt exceptionnel et temporaire est effectivement proposé par le Gouvernement Wallon, via la Société wallonne de Crédit social, afin d’aider les locataires ayant subi une perte de revenus suite aux mesures de confinement."

Les modalités sont les suivantes : le prêt est valable pour les locataires de logements moyens et de logements à loyer d'équilibre. Le prêt couvre 6 mois de loyer maximum et doit être remboursé en 36 mois maximum.