Avec le développement rapide de projets de construction et la mise en œuvre d’un plan de rénovation et d’embellissement concernant 99 projets et plus de 5500 logements, La Sambrienne a décidé de développer sa capacité d’accompagnement des dossiers. Des recrutements et un marché de délégation de maîtrise d’ouvrage renforcent l'actuelle équipe immobilière.

Le plan de rénovation et d’embellissement 2020-2025 concernant 5548 logements et plus de 170 millions d’euros d’investissements mobilise toutes les troupes. Face à tous ces chantiers à élaborer et coordonner, il est important pour la société de logements sociaux de Charleroi et Gerpinnes de renforcer son équipe immobilière. A cet égard, plusieurs recrutements de métiers spécifiques ont été effectué. Parmi ceux-ci on trouve: un manager rénovation et construction a rejoint la direction immobilière. Spécialisé dans la maitrise d’ouvrage, il sera chargé de suivre les chantiers du démarrage à la réception. Il rejoint ainsi une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes. Certains sont spécialisés dans l’élaboration des projets, d’autres en marché public, d’autres à la surveillance des chantiers, une gestionnaire sociale a rejoint l’équipe de la direction immobilière, afin de mener l’accompagnement social spécifique au plan de rénovation. Ce recrutement spécialisé dans la pédagogie de l’habiter, s’inscrit parfaitement dans la transversalité de l’accompagnement social. Le recrutement d'un surveillant de chantier est actuellement en cours.

En complément à ces recrutements, un marché public européen de délégation de la maîtrise d'ouvrage a été passé. Cette délégation permettra la mise en œuvre rapide des différents projets dans le respect des budgets disponibles. Ce marché de sous-traitance vient bien en support des équipes internes, et non en remplacement de celles-ci. La Sambrienne tient en effet à garder la capacité de gérer ces dossiers ambitieux en interne, mais dispose maintenant d’une ressource supplémentaire pour "adoucir" les pics d’activités importantes et ainsi maintenir les délais de réalisation du plan de rénovation.