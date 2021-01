A cause de la crise sanitaire, de nombreux pays ont souffert économiquement. C’est pour cette raison que l’Europe a octroyé un budget de 6 milliards d’euros consacrés au plan de relance. En Wallonie, près d’un milliard et demi d’euros servira à rénover les logements sociaux.

A Charleroi, La Sambrienne ne sait pas encore si elle va recevoir cette contribution. "Le secteur du logement social a un effet multiplicateur de l’argent investit sur deux points. Le premier est l’entrepreunariat par la construction et la rénovation. Et puis, bien sûr, dans le portefeuille des ménages, par les économies d’énergie que nous réalisons. Et surtout par les réductions de loyer, ce qui par exemple, pour nous, à La Sambrienne, représente 6.650 000 euros par an de réduction directement dans la poche des locataires", explique David Conte porte-parole de La Sambrienne.

Cette société de logement carolo a aussi reçu un million d’euros de la part de la Région Wallonnes pour rénover 2500 logements. "Notre objectif est d’améliorer la performance énergétique de nos bâtiments pour que ceux-ci soient plus écologiques". Les travaux de rénovations commenceront cette année. Ceux-ci s’inscrivent dans la philosophique écologique que veut développer à la fois la Ville de Charleroi et la Sambrienne.

Mais avec ses subsides européens, la société de logement public espère construire 1.500 logements et ainsi répondre en partie aux demandes des 4.000 ménages toujours en attente d'un toit. Les missions de La Sambrienne s’intègrent intégralement dans le social et le développement écologique.