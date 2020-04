Deux assistantes sociales ont commencé à contacter individuellement les 65 ans et plus.

À situation inédite, réponse inédite : à l’initiative du comité de gestion de la Sambrienne, deux des quatre assistantes sociales du service social interne de la société de logements ont commencé à contacter individuellement les locataires seniors, c’est-à-dire de 65 ans et plus, afin de prendre de leurs nouvelles et de les questionner sur leurs besoins.

"L’opération s’étalera sur deux semaines", indique le président Maxime Felon. Pour ce faire, la Sambrienne se base sur un listing de numéros de téléphone fixes et de GSM. Au total, 565 ménages et isolés sont concernés.

Les appelantes travailleront depuis leur domicile. Des messages seront laissés aux locataires qui n’ont pas répondu. Des rappels pourront aussi être organisés.

Si le confinement doit se prolonger, la société examinera la possibilité de lancer une seconde vague ou d’appeler les 60-64 ans par âge décroissant.