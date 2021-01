C'était à la Une de La Nouvelle Gazette du jour : à Charleroi, les redevances de la RCA infligées via la "scan-car" entre le 25 mai 2018 et le 19 janvier 2020 sont illégales. La raison ? Les caméras qui scannent les plaques étaient durant cette période des caméras "cachées", ce qui est interdit, parce qu'aucun pictogramme n'était apposé sur la voiture.

"La décision de la justice de paix ne s'applique qu'à ma cliente, mais c'est constitutif d'une jurisprudence : c'est un motif de contestation pour d'autres personnes devant la justice de paix, pour autant que la redevance qu'on leur réclame concerne la période donnée (25/05/18 au 19/01/20) et que l'infraction au règlement communal ait été relevée par la scan-car et non par un agent en voirie", précise Me Vincent Dusaucy, l'avocat derrière l'argument. D'autres tribunaux pourraient s'emparer de cette décision, mais l'avocat carolo précise que ce n'est pas le cas du tribunal de l'entreprise : "pour l'instant, le traitement est différent si on est inscrit à la BCE ou si on est un simple citoyen, il faudra probablement un jour que la cour de cassation uniformise tout cela."

Mais en attendant, si la situation d'un contrevenant "colle" à celle de la cliente de Me Vincent Dusaucy, l'argument peut-être soulevé. Et la décision tombe pile au bon moment, puisque les assignations de la RCA devant un tribunal qui se font pour l'instant concernent surtout cette période de 2018 à 2020. Par contre, précision importante, si une redevance a déjà été payée, il n'y a pas de raison qu'un remboursement soit accordé - en tout cas sûrement pas hors d'une décision de justice.

A La Nouvelle Gazette, la RCA signalait être en désaccord avec la décision du magistrat et attendre la réouverture des débats, en juin.

Ce n'est pas la première fois que l'avocat Vincent Dusaucy s'illustre en justice face à la RCA de Charleroi, "il y a quelques années que je m'y attache, avec pas mal de cas" admet-il. Il y a deux ans, il avait pu faire invalider l'ensemble des redevances pour le stationnement payant... parce que la RCA n'avait jamais eu ses statuts publiés au registre d'affichage par la Ville de Charleroi.