La période de fêtes d'année est traditionnellement le moment propice pour rappeler quelques règles de sécurité routière notamment en matière de conduite sous influences. Quelles soient dues à l'alcool, à la drogue, à la fatigue ou encore aux médicaments, ces différents facteurs jouent souvent un rôle dans les accidents de la circulation les plus graves voire mortels.

Parmi les victimes ont compte les jeunes conducteurs qui, sans expérience, causent ou sont victimes de ces accidents. "Parce que trop de jeunes trouvent encore aujourd'hui la mort sur nos routes, trop de jeunes gardent de graves séquelles, physiques et psychologiques, d'accidents causés par la conduite sous influence. Soit parce qu'ils étaient eux-mêmes sous l'emprise de substances, soit parcequ'ils ont été les victimes de conducteurs sous influence," explique Hakin Bouzbib, le président du Centre Ener'J

Afin de sensibiliser ce jeune public. L'asbl Mel et Greg et le Cnetre Ener'J de Gilly organise une grande campagne sous forme d'un jeu. Concrètement, les jeunes participants s'inscrivent via Internet et plusieurs questions leur sont posées. La série de questions est entrecoupée de vidéo aux messages chocs ainsi que des témoignages de professionnels des secours. "La sensibilisation et l'information des jeunes restent des outils fondamentaux pour une conscientisation et un partage de la route plus responsable," poursuit le président.

Les deux partenaires souhaitent unir leur expérience respective. Pour l'asbl melet Greg il s'agit de son expertise du terrain. Nathalie, la mère de Greg décédé avec son amie Mel percuté par un chauffeur sous influence de l'alcool parcours les routes afin de sensibiliser les jeunes et autres aux dangers de ces substances. Par le biais d'animations divers elle met le public dans les conditions de conduite sous influences avec notamment des lunettes donnant la vision d'une personne alcoolisée. Du côté du Centre Ener'J, on met en avant une connaissance du terrain et une approche facilitée de la jeunesse locale. "Un Centre d'information ne peut évidemment pas rester sans réaction face à une réalité qui touche les jeunes, et le lien particulier qui nous unit à l'asbl Mel et Greg avec laquelle nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises ont permis d'aboutir à ce projet de sensibilisation de prévention à la fois original et concret : Young and Responsible." Un des plus de cette collaborations est le fait que Greg a été l'un des stagiaire du centre d'information gillicien.

Le concours démarrera dès ce mardi 16 novembre et restera en ligne jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce jeu concours est également la dernière animation réalisée par l'asbl Mel et Greg qui cessera ses activités en fin d'année. Nathalie Lebon restera présente sur le terrain en titre de consultante de luxe aux côtés du Centre Ener'J qui reprend le flambeau.

La proclamation du gagnant se fera en février. Le concours est accessible à l'adresse suivante www.ernerj.be/young-and-responsible