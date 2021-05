Deux petits formats, à l'image de "Putain de Chat!" - on retrouve d'ailleurs la patte du dessin de Lapuss - sortent ce 12 mai, entre la fête des mères et celle des pères.

Ma Vie de Papa (Lapuss et Tartuff) et Ma Vie de Maman (Natacha Cranemou, Lapuss et Tartuff) racontent le meilleur et le pire dans le fait d'être parent. Une soixantaine de gags par bouquin, un par page, racontent "la vérité sur la parentalité". Des couches aux ados chiants, passant par les gouzi-gouzi et les compotes, ça se lit d'une traite ou petit à petit, avec le sourire du début à la fin. Et quelques éclats de rire.

On connait le carolo Lapuss, et son comparse depuis plus de 10 ans sur de nombreux projets Tartuff. Natacha Cranemou (qui co-scénarise Ma Vie de Maman), elle, est une amie des deux auteurs. Une maman blogueuse, de Lyon.

© Kennes Editions 2021

Une sympathique nouveauté pour les sorties mai/juin de la maison d'édition carolo.

> Ma Vie de Papa / Ma Vie de Maman, 64 pages, 10€ le tome, Kennes éditions. Sortie le 12 mai 2021.