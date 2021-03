Cette année, Le 26, qui est une maison d’accueil et d’hébergement pour les femmes en difficulté sociale et leurs enfants à Charleroi n’a pas posé de candidature, car l’année passée, cette structure a reçu 25 000 euros de la part de Viva For Life. "Il faut savoir qu’avec cette organisation, nous ne pouvons présenter un dossier qu’une année sur deux. L’année passée, nous avons reçu 25 000 euros. Avec cette somme, nous avons acheté des jeux de jardin pour les enfants. C’était la troisième fois que nous recevions de l’aide de la part de Viva For Life", explique Luc Mertens, le directeur du 26 à Charleroi.

Cependant, la crise sanitaire a rendu l’organisation de cette structure plus compliquée. "On ne se plaint pas, mais parfois, nous avons dû mettre des personnes en quarantaine, ce qui a été compliqué", ajoute le directeur. La deuxième difficulté qu’a amenée le coronavirus, c’est que le nombre de places dans cette structure a été réduit. De plus, parfois, les résidents de cette maison d’accueil ont du mal à respecter certaines règles liées à la crise sanitaire dans l’établissement. "Les pouvoirs publics nous ont aidés. Nous avons reçu des aides de la part du CPAS de Charleroi, mais aussi de la Région wallonne."

Au 26, le séjour des personnes est sensiblement plus long, mais le nombre de personnes à héberger a diminué. "La peur du virus effraye plus les personnes que de vivre avec des gens qui donnent des coups", affirme Luc Mertens.

Actuellement, Le 26 accueille 57 personnes. Mais le directeur craint une hausse des demandes après la fin du confinement.