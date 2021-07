La SCRL Les Jardins de Wallonie est une société de logement de service public agréée par la Société Wallonne du Logement. Elle est active sur les communes de Pont-à-Celles, Les Bon Villers et Seneffe. Issue de la fusion entre l’ancien Foyer Pont-à-Cellois et la SOCOLO intervenue fin 2003, elle gère près de 1.150 logements.

Dans la liste des travaux exécutés, on compte la rénovation énergétique de 68 logements à Viesville dans le cadre du projet PIVERT 2. Les travaux réalisés en deux phases (48 + 20 logements) ont consisté en l’installation du chauffage central (chaudière au gaz à condensation), l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée, l’isolation et le renouvellement des toitures et l’isolation des façades par la pose d’un enduit sur isolant pour un montant de 2,2 millions d'euros.

A Viesville toujours, cinq nouveaux logements ont été construits dont un pour personne à mobilité réduite.

La SLSP ne compte pas en rester là puisque plusieurs chantiers sont en cours dont leurs nouveaux locaux situés en face de la gare de Luttre. 55 logements jusque là inoccupés vont aussi bénéficié d'un lifting ainsi que 24 autres sur Pont-à-Celles.

Dans le cadre de son plan de rénovation 2020-2024, plusieurs chantiers sont également en préparation dont l'Esplanade Léon Matagne. Un investissement d'un montant total de près de 15.000.000 € servira à rénover un minimum de 319 logements.

A ces montants de travaux, il faut ajouter un subside 95.700 € en lien avec l’accompagnement social des locataires durant les travaux projetés.

Le plan de rénovation a été validé par les Ministres du Logement et du Budget de la Région Wallonne fin de l’année 2020. Il comprend ainsi 328 logements répartis en 5 projets. Afin de sélectionner ces 5 projets, une réflexion s’est construite sur base des rapports d’audits énergétiques et de la performance du logement pouvant être qualifié de bonne, moyenne ou mauvaise.