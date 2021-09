Voilà plus d'un an que la Société Protectrice des Animaux de Charleroi n'avait plus pu accueillir les visiteurs pour leurs traditionnelles portes ouvertes et autres marchés de Noël.

C'est avec une joie non dissimulée que le directeur Franck Goffaux et l'ensemble de ses collaborateurs accueilleront le public pour la journée Mondiale des animaux ce samedi 2 octobre dès 10h dans leurs locaux de la rue Jules Ruhl à Marchienne-au-Pont. "Nous sommes très contents de pouvoir enfin organiser à nouveau des événements comme nos portes ouvertes. Même si cela se fera dans le respect des normes sanitaires, nos portes seront grandes ouvertes pour inviter les visiteurs au sein de nos bâtiments."

Pour ce jour de retrouvailles avec le public, les organisateurs ont veillé à chouchouter tant les visiteurs que les petits protégés. "Nous organisons une balade canine à laquelle chacun peut venir avec son chien et il sera également possible de partir en promenade avec un des chiens mis à l'adoption. Il y aura une démonstration de massages pour chevaux."

Lors de cette journée, un focus sera fait sur le service inspection de la SPA pour lequel le refuge pour animaux recherche constamment des bénévoles.

Parce que les équipes ne sont pas restées à se tourner les pouces durant la pandémie, le public sera invité à découvrir les nouveaux aménagements parmi lesquels une nouvelle chatterie, un espace destiné à ce que les propriétaires fasse connaissance avec leur futur animal et dans lequel, les chats peuvent évoluer plus librement. De nouveaux espaces ont également été aménagés pour que les animaux gambadent en toute sécurité.

Les visiteurs qui le souhaitent peuvent apporter de la nourriture pour les animaux, une attention toujours appréciées quand on sait que le refuge a besoin de 11 tonnes de nourriture par trimestre.