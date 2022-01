Quand arrive l'hiver, plus qu'en d'autres temps, les homme et les animaux cherchent à se protéger du froid. Hélas, s'il existe pourtant des centre d'accueil de nuit pour les sans abris, tous n'accpetent pas les animaux de compagnie.

A la SPA de Charleroi voilà plusieurs années qu'il est possible d'accueillir les chiens de compagnie des SDF. "Nous savons très bien que les animaux ne sont pas toujours les bienvenus dans les centres de nuit. Pour cette raison, nous souhaitons inviter les propriétaires qui le veulent à nous déposer leur animal de compagnie pour la nuit. C'est aussi une occasion pour vérifier l'état de santé par notre vétérinaire," explique Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi.

Bien que l'invitation soit cordialement lancée, certains propriétaires restent réticents. "C'est clair qu'il y a les horaires. Nous comprenons les difficultés qu’éprouvent certains propriétaires. Il faut déposer l'animal avec avant 17h30 et le récupérer avant 8h30. » L'idée que la SPA puisse garder l'animal est aussi une idée fausse. « En aucun cas nous gardons les animaux. Ce n'est pas une astuces pour les séparer de leur maître. Au contraire, nous avons pu observer que les animaux étaient bien traités parfois mieux que les maîtres eux-mêmes. Étant souvent leur seule compagnie, les animaux sont correctement nourris et ne subissent pas de violences."

En plus du gîte et du couvert, les animaux des personnes pouvant prouver leur sans abrisme, bénéficient d'une vaccination et d'un puçage gratuitement.