C’est une chose que peu savent, la société protectrice d’animaux de Charleroi est également un lieu d’apprentissage pour les étudiants vétérinaires de Liège.

Chaque lundi, 4 à 6 élèves font le déplacement afin de prodiguer des soins et opérer les pensionnaires. "Les étudiants en dernière année sont accueillis ici suite à une demande de l’Université de Liège", explique Olivia Doyen, assistante au service de chirurgie et d’anesthésie de l’Université de Liège. "Il y a plusieurs parties de stages. Dans un premier temps, ils passent douze semaines en stage externe, c’est-à-dire chez des vétérinaires en exercice. Maintenant, ils effectuent un stage au sein de l’université. Dans leur tournante de cliniques en chirurgie ou médecine interne ; les étudiants se déplacent durant une semaine au sein de différentes SPA." Le type d’interventions pratiquées est majoritairement de la chirurgie dite de convenance (des stérilisations de chiens et de chats).

Le but est de travailler par groupes de deux ; l’un s’occupe de l’anesthésie et l’autre pratique l’acte chirurgical. Le tout sous la supervision de l’assistante de l’université.

Si les étudiants parcourent volontiers la distance Liège-Charleroi c’est non seulement en raison du bon accueil dans le refuge carolo mais aussi parce qu’il y a toujours des animaux. Pour leur aisance de travail, les étudiants bénéficient de locaux spécialement mis à disposition.

Outre les stérilisations, il est également question d’effectuer le puçage des animaux et vérifier que tous les renseignements nécessaires à une prochaine adoption sont corrects. Bien que les futurs vétérinaires obtiennent un diplôme généraliste, ils peuvent se spécialiser dans les petits ou les grands animaux. "Mes étudiants ont choisi de faire, au sein de la faculté, une clinique de petits animaux. Je n’ai pas tous les étudiants de dernières années. Après, ils pourront quand même faire ce qu’ils veulent."

Même si les étudiants sont en dernière année, leur évolution n’est pas pareille. "Certains ont fait beaucoup de stages et d’autres doivent encore apprendre sur le terrain. Il y a un monde entre l’apprentissage théorique dans les bouquins et la pratique de la chirurgie. En général ils ont déjà presque tous opéré tout seuls." Sur une journée de stage, le groupe d’étudiants opère de 4 à 6 animaux.

Avec l’évolution du bien-être animal, les étudiants sont encouragés à être attentifs aux changements de législation. Outre ces changements, les futurs vétérinaires sont aussi attentifs aux changements climatiques. "Nous constatons que la période des chaleurs n’est plus clairement définie, le climat trop doux perturbe les animaux dans leur cycle de reproduction."