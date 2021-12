Ce vendredi 24 décembre, c'est en voisin et en famille que le secrétaire d'Etat Thomas Dermine est venu visiter la SPA de Charleroi. Alicia Monard, l'Echevine carolo du Bien-Etre animal la reçu en compagnie de toute l'équipe du refuge pour animaux.

© NGOM

Après une présentation du directeur Franck Goffaux des activités et du rapport annuel, c'est la présidente Michèle Vandersmissen qui a joué les guides. Pour illustrer les mauvais traitements que subissent les animaux, une chienne sous alimentée a été sortie de sa loge ce qui n'a pas manquer de faire fondre le cœur l'homme d'état. "C'est important pour moi de venir car aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. C'est une façon de mettre en avant le travail fabuleux réalisé à la SPA de Charleroi. Je trouve impressionnant le travail accompli de la réception à l'adoption. Le respect des animaux est important et ici les équipes et les bénévoles se donnent pour le bien-être des animaux," explique Thomas Dermine.

Grande habituée des lieux, Alicia Monard est à nouveau venue partager le travail accompli tout au long de l'année par la SPA. "Je trouve que c'est une bonne chose que Thomas Dermine soit venu voir sur place ce qui se passe. Je tiens également à rappeler, surtout en cette période, que les animaux ne sont pas des cadeaux qu'on offre sans réfléchir. Il faut réfléchir avant d'entamer cette démarche."