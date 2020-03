Franck Goffaux, le patron de la SPA de Charleroi, fait le point.



"Ce lundi était une journée très particulière, je m'attends à pire dans les prochains jours", explique-t-il. "Ces derniers jours on a vu de plus en plus d'animaux abandonnés, et une diminution de ceux qui sont adoptés..." Est-ce que c'est lié au virus? "Difficile à dire, officiellement les abandons sont pour d'autres raisons, à chaque fois... Mais les chiffres sont ce qu'ils sont, on a par exemple pu placer moins de chats et de chiens que d'habitude. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de lien entre animaux et la maladie, ça ne se transmet pas dans un sens ni dans l'autre... Y'a eu qu'une seule suspicion de cas, en Chine, avec un chien de 16 ans, c'est tout. Faut se méfier de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, avoir confiance dans son animal de compagnie et ne pas s'en séparer par crainte."



D'ailleurs, la SPA est toujours ouverte pour les adoptions, même si les grilles sont fermées au public et qu'il faut désormais passer par un rendez-vous, pour éviter la promiscuité. "N'hésitez pas à adopter, ça se passera bien. Lundi, on a sorti huit chiens qui ont le bonheur d'aller rejoindre leur nouvelle famille. C'était des rendez-vous donnés avant la crise, mais c'est pareil aujourd'hui: regardez sur le site, c'est mis à jour plusieurs fois par jour, et si un animal vous intéresse, appelez-nous. On s'organisera pour faire le nécessaire."



A situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles : les barrières sont fermées toute la journée, et les bénévoles ont dû rester chez eux. "C'est dommage, parce qu'ils apportent un travail important au quotidien. Mais on rassure tout le monde : on traite les plaintes, on intervient, la SPA ne va pas devenir zone morte, même s'il y a un confinement. On a 200 animaux sur le site, il est évident que l'indispensable sera fait tous les jours : les nourrir, les nettoyer, le tout avec notre vétérinaire."​