Elle devait arriver le 13 novembre 2020 sur la Place Verte, mais son inauguration avait été repoussée, la Ville de Charleroi préférant inaugurer sa nouvelle statue BD à un autre moment que "dans l'anonymat" en pleine crise sanitaire.

Cette fois-ci devrait être la bonne: Gaston et sa célèbre voiture, une Fiat 509, viendront orner la place entre la Librairie Molière et Rive Gauche, en plein centre-ville.

"Elle sera garée en infraction dès le vendredi 17 septembre à 11 h 30 sur la Place Verte. Ce moment sera suivi d’une prestation de Max Vandervorst en hommage aux folies musicales du plus célèbre des gaffeurs", expliquent les éditions Dupuis. "Le vendredi 17 et le samedi 18, des animations gratuites seront programmées avec notamment deux après-midi « événement » autour de l’univers Kid Paddle / Game Over au sein de la Libraire Molière, en présence de Midam et de son équipe."