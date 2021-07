Après plusieurs semaines d’échanges et de rencontres, notamment à l’international, la start-up carolo Vertuoza vient de boucler la plus belle levée de fonds de la contech belge, voir européenne. Celle-ci s’élève à hauteur de 1,2 million d’euros. Elle va être investie à 100% dans l’activité de la start-up, avec comme ambition d’aider les entreprises de la construction à passer dans une autre dimension, en leur proposant le meilleur logiciel et support disponible dans ce secteur. L’objectif principal de Vertuoza est de devenir numéro un en Europe d’ici à cinq ans.

Vertuoza est en effet plus qu’un logiciel dédié à tous les métiers de la construction. Au travers de sa solution digitale, la start-up carole s’est donnée pour mission d’aider les petites et moyennes entreprises (de 2 à 150 collaborateurs) du secteur à s’organiser, à se développer et à être fiers de leur société. Ce logiciel apporte des solutions qui sont basées sur une véritable expérience du terrain puisque Vertuoza a été créé par et pour des professionnels de la construction.

Si poursuivre l’évolution du logiciel et son support sont deux objectifs, les fonds levés vont également être mobilisées pour accélérer sa commercialisation à l’international. En plus de la Belgique, Vertuoza est déjà présent au Grand-Duché du Luxembourg et tout récemment en France. Le logiciel sera traduit en plusieurs langues d’ici à la fin de l’année pour s’ouvrir au reste du marché européen. Cette croissance entraînera aussi la création à court terme d’environ 30 emplois ! Les profils recherchés sont entre autres des développeurs, des commerciaux ainsi que des responsables de la satisfaction client dans l’équipe de customer sucess.