La vie dans l'Univers... un sujet qui passionne les auteurs de science-fiction autant que les scientifiques depuis tout temps. Comment la vie est-elle née sur la terre? Comment est-on passé de l'inanimé à l'animé? Quelles sont les zones d'ombres que la science tente encore de percer sur ce sujet? Comment la vie peut-elle voir le jour dans les conditions très dures du cosmos, ses températures extrêmes, ses radiations? Peut-on espérer voir de la vie, ou des traces de vie, dans notre propre système solaire? Pourquoi au juste scrute-t-on avec autant d'attention les constellations éloignées dans l'espoir d'y trouver des exoplanètes potentiellement habitables?

Roland Boninsegna se passionne depuis son plus jeune âge pour l'astronomie et l'astronautique. Instituteur dans l'enseignement traditionnel, il effectue en parallèle de nombreuses missions dans des observatoires français et suisses, sur son sujet de prédilection : les étoiles variables et les occultations d'étoiles. En 1992, il change de carrière et se destine à enseigner l'astronomie aux jeunes. Il est aujourd'hui membre de la European Association for Astronomy Education.

Mais si son public favoris, ce sont les enfants, c'est à tout le monde, adultes, grands enfants ou passionnés, qu'il racontera l'extraordinaire histoire de la vie, de la science et des idées humaines sur la question. Les échelles se chevaucheront, des milliards d'années de l'Univers aux millions d'années d'évolution sur la terre, aux milliers d'années de questionnements humains, aux quelques décennies d'observation scientifique et technologique de l'ère moderne.

Ce sera à l'Aquascope de Virelles (Chimay, Botte du Hainaut), le mercredi 11 mai prochain à 18 heures. C'est gratuit et sans réservation, pour une durée d'1h30 avec un échange au bar pour celles et ceux qui le souhaitent par la suite.

> Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles - +32 (0) 60/21.13.63 / info@aquascope.be / www.aquascope.be