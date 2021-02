À Charleroi, c’est une nouvelle construction réputée passive - ou presque - qui s’avère être la plus énergivore ! Comme l’a confié au conseil communal l’échevin en charge des Bâtiments et de la Transition écologique Xavier Desgain, il s’agit de… la tour de police. Du fait de ses dimensions et d’une occupation 24 heures sur 24, elle s’impose à la première place du classement devant une autre infrastructure rénovée récemment, le centre Helios et sa piscine qui a bénéficié d’un relifting complet de 2010 à 2012.