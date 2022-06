Cette année marque le retour des marches et des carnavals mais également des marches folkloriques que seule notre région peut proposer. Parmi celles-ci, la fameuse "Escorte du doigt d’Alzon". Surtout ne vous étonnez pas si vous croisez ce samedi en ville une bande loufoque vous pointer du doigt.

Initiée par la Confrérie du Doigt d’Alzon en 2016, le cortège se veut rendre hommage au doigt de la statue du père Alzon alors qu’elle trônait dans la cour d’honneur du Collège Saint-Michel à Gosselies.

L’histoire, dont les seuls à connaître la véracité historique sont les quatre membres fondateurs de confrérie, raconte que "la chute du doigt de la statue est arrivée le soir du dimache 30 avril 1978 lors de la tempête Emmanuella. Quatre collégiens qui passaient par là virent le doigt tomber puis disparaître mystérieusement. 38 ans plus tard, le 5 novembre 2016, alors que les quatre collégiens s’étaient réunis pour boire quelques limonades dans un bistrot de la place de la Digue, le Doigt réapparut miraculeusement. Suite à cet événement plus que particulier, les quatre fondèrent ce soir-là la Confrérie du Doigt d’Alzon. Depuis 1928, le Doigt a toujours beaucoup voyagé pour aujourd’hui se retrouver à Charleroi au Bastia à la place du Manège. Là les Fidèles peuvent l’adorer et profiter de ses bienfaits."

Cette histoire a permis de développer un folklore tout aussi fantasque que le récit fondateur. Lors de la JEDAÏ, la Joyeuse Escorte du Doigt d’Alzon Internationale quelques 200 personnes défilent dans les rues de Charleroi déguisés et en musique. Il est aussi prévu de "lutter contre la déshydratation" en dégustant une Adalzon, une bière créée par Frédéric Collinet, Maître-Brasseur de l’Abbaye d’Aulne. Il s’agit d’une bière brune aux arômes de caramel au beurre salé et aux épices secrètes.

La journée de festivités débute à 13 h00 pour un départ à 13h45 de l’Eden. Le cortège défilera dans les rues de la ville pour arriver à 18h sur la Place de la Digue où la Marraine Babette Jandrain prononcera un discours. Des animations sont prévues la soirée pour se clôturer à 23h55.

Seront notamment présents tant d’autres un groupe de cornemuses et de Casa d’El Djembé en plus de la Fanfare Bidon.

En détail :