Ils s'appellent Ilyes, Kamel ou encore Filali. Et encore, c'est ce qu'ils disent: ils n'ont aucun papier, sont sur le territoire belge en séjour illégal en provenance de Lybie ou d'Algérie, et ils ont été pris avec de la drogue dure dans les rues de Charleroi.

Leur histoire est la même que celle de dizaines d'autres. Arrivés illégalement sur le territoire, vivant dans des squats ou à la rue, ils finissent pas consommer des stupéfiants et en vendre, pour supporter leur consommation. C'est en tout cas l'axe porté par la défense: "Des personnes exilées, déracinées, forcées par les circonstances. Ils savent ce qui les attend ici en Belgique, ils ne font même pas de demande de régularisation dans un pays qui ne veut pas d'eux. Pour en arriver là, c'est qu'ils fuient quelque chose, ils préfèrent vivre à la rue ici que dans leur pays, parce qu'ils ne sont pas nés du bon côté du monde."

Ilyes dit avoir 19 ans, Kamel 14 ans. Ils sont détenus à la prison de Jamioulx en attendant leur procès, qui se fait avec un interprète : ils ne parlent pas, ou pas assez bien, le français. Ilyes a déjà été condamné avec sursis en décembre 2020 pour des mêmes faits: pris par la police après des agissements douteux, avec de la coke ou de l'héroïne, et un peu de cannabis. Ils ont aussi de l'argent, entre 70 et 200€. Des témoins disent leur avoir acheté l'une ou l'autre dose. "Ils préfèrent être à la rue ou en prison, socialement isolés en Belgique, plutôt qu'en Libye ou en Algérie, ça en dit long sur leur situation", appuie leur avocat. Kamel dit qu'il va quitter la Belgique, qu'il va chercher s'il peut s'installer en France. Comme Ilyes, il s'excuse devant le tribunal. Filali - lui - n'a pas pu comparaître, il est en quarantaine à la prison, aussi avec une précédente condamnation en 2019, mais pour vol avec violence cette fois.

Des peines de 18 mois à 3 ans de prison ferme sont requises. La défense demande, à chaque fois, un nouveau sursis. Deux de ces jeunes ont déjà un casier en Belgique, alors qu'ils n'ont pas de papiers officiels. Tous les trois trempent dans la drogue, consomment et vendent. Ce ne sont pas des gros poissons, mais ils font du mal autour d'eux, ils rendent les rues moins sûres pour celles et ceux qui y vivent, ils empoisonnent leurs clients. Peut-on les croire quand ils disent ne pas avoir le choix? Peut-on leur accorder une chance, parfois une deuxième, ou bien il n'y a rien que la société puisse faire à ce stade, à part les mettre en prison? C'est la question difficile que devra trancher le tribunal, comme des dizaines de fois par mois. Et quand ce n'est pas eux, ce sont des autres...

Jugement le 15 avril pour les deux dossiers, Ilyes et Kamel d'un côté, Filali de l'autre.