Alors que les ventes en viager étaient encore marginales voici 10 ans, elles montent en puissance en Wallonie, et en particulier à Charleroi, selon Albert Rasquain, qui en a été l’un des pionniers en bords de Sambre à l’époque où il gérait à son compte l’agence immobilière La Propriété.

Recruté par le groupe immobilier Trevi comme manager de la cellule viager, l’intéressé confirme que les demandes vont croissant. "Nous en avons conclu 80 au sud du pays au cours des deux dernières années. Dont une par mois en moyenne à Charleroi."

Trois facteurs expliquent ce succès de confiance : d’abord, l’allongement de la durée de vie et l’accroissement de la population des seniors ; ensuite, une meilleure connaissance des conditions d’exécution du viager et de la sécurité qu’il offre. "L’histoire du viager de Jeanne Calment qui avait enterré ses acheteurs a maintenant fait long feu", sourit Albert Rasquain. "Il est permis de s’engager en limitant dans le temps la durée de ses obligations financières." Enfin, troisième facteur : "le souci d’augmenter ses revenus et de se constituer un complément de retraite, que l’on choisisse ou non de continuer à vivre chez soi."