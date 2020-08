Ce mardi, les bénévoles de la monnaie locale ont testé pour la première fois un paiement électronique avec le Carol’Or. Munies de leur téléphone, quelques personnes se sont rendues dans le commerce Les P’tits-beurres à Lobbes pour réaliser une transaction par voie électronique. Le procédé s’est bien déroulé. Il faudra cependant attendre le mois de septembre pour que la plateforme soit déployée au grand public.

C’est d’ailleurs avec un peu d’avance que la version électronique verra le jour. En effet, son arrivée devait avoir lieu en 2021, mais le post-Covid a accéléré les choses. "Avec le Covid, certains ne veulent plus manipuler des billets, donc on s’adapte. L’usage des billets devient moins important. Cependant, on a encore beaucoup d’usagers qui aiment avoir en mains le Carol’Or. La version électronique est donc un complément aux billets", explique Réginald Sion. La plateforme de paiement électronique permettra peut-être également de toucher un nouveau public grâce à cette manipulation simplifiée. La philosophie du projet Carol’Or reste la même : favoriser le commerce local.