Le site du marché de gros de Marcinelle s’équipe de caméras.

Redynamiser l’image et l’activité du marché de gros de Charleroi, le "vespéral" à Marcinelle : si ce projet figure au catalogue de la majorité communale depuis deux mandatures, l’échevin Mahmut Dogru (Marchés et Propreté publique) a décidé de s’attaquer au morceau. "L’installation d’un réseau de caméras est en cours pour sécuriser le site", indique-t-il dans une réponse écrite à la question du conseiller communal indépendant Nicolas Kramvoussanos.

Ce n’est pas trop tôt. "Dans un second temps, nous mettrons en service un système de lecture automatique de plaques afin de réguler le trafic sur le domaine." Il est enfin prévu de rétablir les entrées payantes pour les visiteurs.

Vols, dégradations, abandons de déchets : le site est en proie à une succession de délits et d’incivilités, parfois commises par les grossistes eux-mêmes, selon l’échevin.

Même si la gestion du vespéral est du ressort de la Régie communale autonome (RCA), il promet de procéder à un ultime enlèvement des dépôts quand la vidéosurveillance sera pleinement fonctionnelle. Ensuite, des contrôles quotidiens seront effectués, le réseau de caméras couvrant toute l’étendue du site. "Nous avons l’espoir que cette mesure limitera les problèmes" , commente-t-il.

Actuellement, les accès au domaine ne sont soumis à aucun contrôle. Et pour cause : les barrières coulissantes installées à l’entrée n’ont jamais fonctionné, elles restent en position ouverte. Il est prévu de remédier au problème, c’est un élément du marché public en cours d’exécution.

Enfin, le projet de construction d’un magasin Métro avait été mis à l’étude. Ce projet imposait à l’enseigne la démolition de l’ancienne halle en ruine, et la présentation de plans pour un nouveau point de vente. "Or, nous n’avons reçu qu’une vague ébauche. Comme Metro n’y avait affecté aucun budget, nous avons décidé de mettre un terme aux engagements, et à l’option de réservation du terrain." Le foncier reste la pleine propriété de la ville. "Notre devoir est d’en retirer le meilleur pour la collectivité locale."

Mahmut Dogru se dit confiant sur l’avenir du domaine compte tenu de ses potentialités. Plusieurs pistes sont d’ailleurs à l’étude, encore prématurées.