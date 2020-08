Même si planifier de nouveaux projets reste compliqué, la maison des jeunes "La Broc" continue à accueillir le public.

Située en plein centre de Charleroi, la maison des jeunes "La Broc" a dû se réinventer pour continuer à accueillir le public. Bien entendu, la crise sanitaire a mis un grand coup de frein à tout ce qui est envisagé comme sorties, animations stages et autres activités ludiques.

Fabrice Van den Broeck le coordinateur a bien compris que la MJ devait rester à l'avant plan car elle est parfois le seul repère d'un jeune. "Au départ, nous avons fermé l'accès au public le temps de nous retourner et de voir où on va. Hélas rien ne semble fini alors nous nous adaptons. Nous éprouvons des difficultés à mettre des nouvelles activités sur pied, il n'est pas possible de faire un planning dans la durée."

L'arrêt des cours a aussi vu apparaître de nouveaux jeunes. "J'ai reçu un jeune dont aucun des parents ne parlait le français. Il n'avait pas d'ordinateur et cherchait une imprimante pour ses travaux. Nous avons fait tout ce que nous avons pu et à ce jour il ne sait toujours pas s'il a réussi ou pas."