Le Collège communal a octroyé, en date du 31 mai dernier, un permis afin que le n°63 de la rue de la Montagne soit transformé en 6 logements et garde sa fonction commerciale au rez-de-chaussée. Ce nouveau projet, initié par Laurence Leclercq, échevine de l’urbanisme se rajoute la précédente annonce de transformer le n° 56 en 3 logements.

Le nouveau bâtiment faisant l’objet d’une transformation est un immeuble de deux étages donnant également sur la rue Basslé. Le rez-de-chaussée sera réaménagé en vue de conserver un grand espace commercial et un hall d'entrée situé rue Basslé destiné à l'accès aux logements des étages.

Pour Laurence Leclercq "Le maintien d'une surface commerciale est essentiel sur cette artère. Cette rénovation s’inscrit totalement dans l’objectif que la ville s’est fixé pour cette rue : faire revenir des habitants tout en maintenant l’activité commerciale. Cette mixité entre logements et commerces est essentielle. Nous sentons depuis deux ans que les demandes de permis arrivent pour plusieurs immeubles de cette rue. C’est très encourageant. Il y a vraiment une nouvelle énergie, un attrait des investisseurs pour cette rue primordiale. Bien entendu, pour chaque dossier, nous vérifions que le projet s'intègre dans son environnement bâti et non bâti et qu’il ne porte pas préjudice au voisinage. Nous exigeons de la qualité. Souvent plusieurs réunions sont nécessaires avec les porteurs de projets pour que la proposition corresponde aux critères que nous exigeons. Mais Charleroi sort gagnant de ces échanges parce que nous savons que les logements qui seront proposés à la population seront fonctionnels et agréables."

La politique de mixité souhaitée par la Ville de Charleroi et menée par Laurence Leclercq se poursuit. L’année dernière, c’était le n° 78, un immeuble de rapport, qui recevait un permis pour être transformé en un commerce au rez-de-chaussée et deux appartements une chambre aux étages. A la Rue Gustave Nalinne (ancienne place Bourdon), un appartement une chambre et le second possédant deux chambres seront aménagés. Des surfaces confortables pour des logements de qualité.

Le lifting de la rue de la Montagne devrait se poursuivre avec un nouvel octroi de permis permettant la rénovation de la façade de la Galerie Eldo.

Enfin, en avril dernier, juste derrière la rue de la Montagne, au Boulevard Audent et rue à la Basslé, deux bâtiments conjoints de ces rues vont offrir de nouveaux espaces de bureaux et 16 nouveaux logements, agréables et lumineux.

Cet engouement à investir et rénover dans cette rue n’est pas étranger à l’installation prochaine d’un campus à la ville-haute. "Les investisseurs ont pris conscience qu’ils doivent être prêts pour la prochaine ouverture du campus universitaire et la fin des travaux de rénovation de toute la ville-haute. Nous sentons que cela encourage les autres propriétaires et promoteurs de cette rue à reprendre en main leurs bâtiments. Nous savons combien les investissements privés qui peuvent être réalisés en ces lieux sont importants. Nous devons continuer sur cette voie pour amener plus d’habitants dans notre centre-ville", conclut Laurence Leclercq.