Vous avez aimé la grande escapade 1815 et vous en redemandez ? Ou alors vous n’avez pas pu y participer en septembre et vous voulez vous rattraper. Bonne nouvelle : Charlerooms réédite l’escape game le samedi 2 octobre avec de nouvelles énigmes. Ambition : mobiliser 500 participants comme lors du premier jeu de plein air organisé en 2019, autour des 350 ans de Charleroi. Par on ne sait quelle magie, les Prussiens et les Anglais ont réussi à téléporter dans le temps Napoléon Bonaparte et ses maréchaux les plus dévoués. Objectif : retarder la bataille de Waterloo dont l’issue sera fatale à l’Empereur et à ses troupes. Attention, sourient Didier Colart et Eric Hublart de DicoGames : jouer avec le cours de l’histoire afin de tenter de l’influencer est dangereux. Le jeu consiste donc à ramener Bonaparte à son époque. A l’occasion du bicentenaire de sa mort, figurants et reconstituteurs ont été appelés à venir animer le centre ville pour le plonger dans l’ambiance napoléonienne chère à notre folklore. Initiée par le shopping Rive Gauche, cette nouvelle édition de la Grande Escapade réembarque les mêmes partenaires : la Maison du Tourisme dont une antenne se délocalisera dans le môle commercial, Galeria Inno, la Manufacture Urbaine, le Novotel et l’Union des commerçants et artisans de Charleroi (Ucac) dont 26 membres seront actifs dans le jeu.

Les frais d’inscription de 5 euros par personne seront convertis en bon à valoir sur des boissons ou de la nourriture. Rendez-vous au premier étage de Rive Gauche dès 10h, départ des équipes tous les quarts d’heure à partir de 10h30 jusque 16h30. La durée du jeu est d’environ 1h30.