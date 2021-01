C’est un guide qui intéresse potentiellement un habitant sur quatre. Et pour cause : à Charleroi, 25% de la population compte 60 ans et plus (48.000 personnes), ils sont 36.000 à avoir atteint l’âge de 65 ans. Pour leur faciliter la vie, l’échevinat des Seniors vient d’éditer en interne un guide pratique des Aînés, élaboré avec le CPAS et le conseil consultatif des ainés.

Santé, droits, loisirs, mobilité, sport, logement sont autant de thématiques abordées au fil des 70 pages. Comme l’explique l’échevin de tutelle Philippe Van Cauwenberghe, c’est le fruit d’un travail de plusieurs mois de recherche et de compilation d’informations utiles. La volonté est d’actualiser l’ouvrage tous les trois ans. Une édition en ligne sera prochainement accessible sur le portail de la ville. "Nous en avons tiré une première série de 6.000 exemplaires, dont 2.500 distribués via les aides familiales et le service des soins à domicile." Les guides sont disponibles gratuitement au siège du service des ainés à la maison citoyenne de Marchienne (071/86.56.07) et à la Maison des Aînés à Charleroi (0479/86.85.35). Ils peuvent être livrés sans frais à domicile, et ce à la demande au 071/86.56.07.

Un budget de 4.500 euros a été consacré à l’impression. Pour aider les seniors dans leur vie quotidienne, le département a mis en œuvre trois autres actions : la réalisation d’un kit seniors reprenant les renseignements santé importants, la création d’un numéro vert gratuit d’assistance et la production d’émissions de variétés animées par les "Alain", à voir sur la chaîne Youtube de la ville, sur la page Facebook Charleroi Seniors et bientôt sur Télésambre.