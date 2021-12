Depuis ce 20 décembre, la ville de Charleroi a officiellement adopté la Charte "Génération Sans Tabac" portée par l'Alliance pou une Société sans Tabac. Cette signature s'inscrit dan la continuité du Plan "Charleroi, Ville sans T(abac)" défendu par l'Echevine de la Santé Alicia Monard.

L'un des objectifs est que tous les enfants né à partir de 2019 puissent éviter la tentation de se mettre à fumer.

L'une des étapes est que toutes les commune de Belgique ratifient la Charte "Génération Sans Tabac". "En adoptant cette charte le 20 décembre dernier, Charleroi devient la première grande ville wallonne à adhérer à l'objectif de l'Alliance pour une santé sans tabac. L'idée n'est pas de stigmatiser les fumeurs mais d'offrir la possibilité de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage et de vivre dans un environnement sans tabac en dénormalisant le tabagisme et en améliorant le soutien aux fumeurs qui souhaitent arrêter ou gérer leur dépendance," explique Alicia Monard.

Adopté par le Collège communal le 15 septembre 2020, le plan « Charleroi Ville Sans T(abac) » se décline en six axes de travail et propose une approche transversale de la gestion du tabagisme, qui concerne plusieurs compétences scabinales, en plus de celle de la santé (enseignement, sport, petite enfance, fêtes,...). Il s'agit d'assurer le vivre ensemble sur le territoire, d'améliorer la qualité de l'air, de gérer le traitement des mégots...

L'axe de travail "Génération sans tabac" vise à préserver les publics fragilisés dont les jeunes enfants et adolescents, des effets néfastes du tabagisme passif et l'effet du mimétisme qu'induit l'exposition visuelle des fumeurs.

L'opérationnalisation de cet axe consiste à adhérer à la Charte "Génération sans Tabac" et, pour concrétiser cet engagement, d'ensuite obtenir la labellisation de certains lieux de vie répondant aux objectifs du plan "Génération sans Tabac". Il s'agit par exemple de transformer des aires de jeux et des terrains de sport en sites sans tabac.

A côté de ce plan de labellisation de plusieurs espaces de vie carolos, un mois de sensibilisation sera organisé, en mai 2022, avec, comme point d'orgue, un grand événement sur la Place verte le 21 mai.