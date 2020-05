Bilan de la gestion de la crise au conseil communal de Charleroi.

Plus d’un mois après le lancement de trois marchés publics pour l’approvisionnement de ses habitants en masques lavables en tissu, la première ville de Wallonie n’a toujours pas reçu la moindre livraison.

Et, comme l’a confié son bourgmestre Paul Magnette au conseil communal, on n’a aucune idée de la date à laquelle la distribution des 440 000 pièces commandées va pouvoir commencer. "Tout était attendu entre le 13 et le 26 mai." Ces retards vont donner lieu à la rédaction de P.-V. de carence en vue d’infliger des sanctions aux fournisseurs défaillants. Une seule certitude : 19 points de distribution seront mis en place dès réception de la marchandise, les citoyens recevront chacun deux masques par personne. L’opération soutenue par des bénévoles s’étalera sur environ deux semaines. Si ce flop traduit les difficultés vécues à d’autres niveaux de pouvoir, la Ville a globalement bien géré la crise sanitaire, selon le chef de groupe MR de l’opposition.

Après les fleurs, les pots : Nicolas Tzanetatos s’est longuement attardé sur l’état de délabrement de la ville haute, "une prison de béton en proie à l’incivisme, à l’insécurité et à la présence de dealers et de drogués". Une vision partagée par ses collègues de C + Mohamed Fekrioui (NdlR : de la majorité) et de Défi Jean-Noël Gillard. Comme les deux indépendants Nicolas Kramvoussanos et Geneviève Baldewyns, les conseillers d’opposition ont fait le procès d’une mise en zone 30 précipitée et non concertée de l’intra-ring urbain. Organisation chaotique du marché dominical, surmortalité en hôpitaux et en maisons de repos, inquiétudes pour le commerce, accueil dans les écoles et dans les crèches, secteur culturel mal soutenu : de nombreuses questions et critiques se sont invitées dans le débat, notamment de la part du chef de groupe PTB Germain Mugemangango. Elles ont amené les échevins à faire état de leur action collective.

Pour sa part, le chef de groupe PS Jean-Philippe Preumont s’est attelé à distribuer les bons points. Feu Jacques Martin n’aurait pas fait mieux à l’école des fans. Avant l’examen des 400 points de l’ordre du jour, le dérapage de l’échevin de la Jeunesse Karim Chaibai (PS) a agité le cocotier. Vu en photo sur les réseaux sociaux aux côtés de 20 jeunes, l’intéressé a fait amende honorable et présenté ses plus plates excuses. "J’assumerai le cas échéant les conséquences judiciaires de mes actes", a-t-il lancé en s’engageant à effectuer des travaux d’intérêt collectif afin de réparer sa bévue.