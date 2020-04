Le PTB veut diminuer de 25% la taxe d’enlèvement des déchets.

Pour aider les Carolos à traverser la crise sanitaire et sociale actuelle, le collège communal a adopté une série de mesures d’assouplissement fiscal : exonération de certaines taxes liées au secteur du commerce (Horeca en particulier), report de quatre mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle pour la taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers. Le PTB estime qu’il faut aller plus loin.

"Nous proposons une réduction de 25% sur le montant de cette taxe", avance le leader du groupe d’opposition Germain Mugemangango. Pour lui, "cette diminution correspond à la durée du confinement. Il a commencé à la mi-mars et entrera dans sa dernière phase à la mi-juin, soit un trimestre sur quatre. Nous amènerons cette proposition ce lundi dans le débat préparatoire du conseil communal", annonce-t-il.

En vidéoconférence, ce débat limité aux membres du collège et aux chefs de groupe sera retransmis à partir de 18h sur la chaîne YouTube de Charleroi.

Il est peu probable que la demande aboutisse. Comme le remarque l’échevin en charge des Finances Thomas Parmentier, "le service de collecte des déchets continue à être intégralement rendu. Aucune des tournées de ramassage de Tibi n’a été annulée, il n’y a aucune raison d’octroyer une réduction. Deux : en admettant qu’on le fasse pour aider les indépendants empêchés d’exercer leur activité et les travailleurs en chômage temporaire, on avantagerait des citoyens qui perçoivent la totalité de leurs revenus, ce qui créerait une autre forme d’injustice fiscale. Sauf à se donner les moyens de vérifier le statut de chaque ménage ce qui est impossible. Enfin, tertio : la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets est un élément de ce que l’on appelle le coût vérité. Les dépenses doivent être couvertes par les recettes, selon Parmentier. Les communes qui dérogent à ce principe s’exposent au risque d’une perte de leurs subsides. M. Mugemangango qui siège au parlement wallon doit le savoir."

Ce dernier fait valoir que les variations de coûts du service des déchets ne sont jamais répercutées sur la taxe. Pour lui, c’est un mauvais prétexte.

Ambiance.