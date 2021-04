Autant on s’étonne que des sujets qui relèvent d’autres instances (intercommunales, société de logements, Wallonie, etc.) soient encore abordés au conseil communal de Charleroi, autant on ne comprend pas que des dossiers du ressort de la ville ne puissent l’être que… très difficilement.

C’est le cas du projet que portent à Mont-sur-Marchienne Haies l’immobilière Colim avec l’enseigne Colruyt et l’entreprise Thomas et Piron : les promoteurs ont fait part de leur intention de construire dans ce quartier paisible un lotissement d’une soixantaine d’habitations et un supermarché de 1 800 mètres carrés avec parking de 144 places.

Alors que la grogne et que l’inquiétude montent au lendemain d’une réunion d’information préalable, aucun débat n’a encore été organisé à l’échelon municipal : ni en séance publique du conseil communal où pour une question de procédure l’interpellation de Jean-Noël Gillard (Défi) a été rembarrée par la majorité PS-C +-Ecolo, ni dans le bulletin des questions écrites où l’échevine de l’Urbanisme Laurence Leclercq "estime la discussion prématurée".