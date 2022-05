Dans le district Nord, à Jumet, la Ville de Charleroi va assainir et requalifier deux de ses chancres : l’ancien service communal de la voirie dans la rue Biernaux, face au Carrefour Market, et le site du sentier de l’Épée, une plaine de jeux avec des bâtiments en ruine qui sert de dépotoir à ciel ouvert, à proximité du dépôt de trams et de bus du TEC.