Le nombre de cyclistes est en augmentation à Charleroi, où l’intégration de pistes cyclables en voirie et l’amélioration de la sécurité des usagers encouragent la pratique du vélo. Mais la ville est encore largement sous-équipée en parking pour deux roues. En trois ans, plus de 400 faits de vol ont ainsi été répertoriés, selon l’observatoire local de la criminalité : 140 en 2018, 124 l’année suivante et 138 en 2020, malgré la pandémie. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain détaille les projets à venir pour mieux protéger le matériel.

On le sait : certains vélos électriques peuvent atteindre une valeur de plus de 4.000 euros. Pour réduire le risque de vols, deux marchés importants suivent leur cours : dans le cadre du premier qui a trait à la concession de l’affichage public, il est prévu d’obtenir des soumissionnaires qu’ils aménagent des modules de stationnement vélo de grande capacité.

Le second marché porte sur la création d’équipements de plus petite taille dans les quartiers ou à proximité des arrêts de bus. A terme, il est prévu d’étendre la capacité de stationnement des vélos dans les parkings en ouvrage en construction à la ville haute, notamment dans l’ancien tunnel Rouiller. La Régie Communale Autonome (RCA) sera chargée de leur exploitation. Charleroi a également acquis des barrières Nadar spécifiques pour y stationner et cadenasser les vélos. Ces barrières sont à la disposition de tous les organisateurs d’évènements, ils peuvent les installer à la demande. Enfin dans le cadre de la semaine wallonne de la Mobilité du 16 au 22 septembre, l’organisation d’une opération de marquage des cadres de vélo est à l’étude.