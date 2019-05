Vendredi dernier, l’échevin PS Michaël Guyot, à Anderlues, est à une réunion de quartier. Il a perdu ses compétences et est dans une guerre ouverte avec le bourgmestre Philippe Tison depuis plusieurs semaines, mais veut continuer à honorer ses 750 électeurs et s’est rendu à la réunion.

Débarque soudain Robert Fumiere, proche du bourgmestre, qui se met à vociférer et insulter la vingtaine de personnes présentes : "Je vais sucer les os de vos mères et vos grands-mères jusqu’à la mœlle. Quand on veut jouer dans la cour des grands il faut être grand alors que vous êtres des minables", dit l’individu avant de jeter une personne au sol. Ses yeux se tournent vers l’échevin désavoué, et les intimidations et insultes continuent. Avant qu’il ne sorte du bus prévu pour la réunion, et aille défoncer le véhicule de Michaël Guyot. "Pare-brise, capot, portières… c’était extrêmement violent", dit ce dernier, profondément touché et la voix encore chevrotante.

"Je ne fais pas des trucs dans le dos des gens moi", répond Robert Fumiere, contacté pour les agressions. © D.R.

"J’ai eu une montée de sang parce qu’ils sont venus sur ma propriété privée ce soir-là faire leur réunion, donc j’ai maltraité tout le monde, et celui qui a ouvert sa gueule, ben il a pris. L’échevin avait aussi mal parlé à ma fille, qui était secrétaire du bourgmestre. Ils ont fait cette réunion pile deux jours avant les élections, juste pour envenimer le bazar qu’il y a déjà à Anderlues niveau politique."

Michaël Guyot a dénoncé tout cela dans la plainte qu’il a déposée à la police. "Mais au-delà des dégâts matériels, le plus grave, c’est l’intimidation. Vu les menaces, mon assureur m’a conseillé de faire attention à moi. La police m’a même dit que je devrais installer des caméras de surveillance chez moi. Ça fait un choc."





Et l’intimidation, malgré lui, fonctionne : "Je suis allé voter en dernière minute pour ne pas me faire remarquer, et à part ça, je suis resté chez moi… Il va se passer quoi si demain je me retrouve seul dans une rue ? J’ai toujours été un homme de projet, mais là j’ai envie d’arrêter. Je n’en dors plus. Je ne voulais pas en parler parce que je ne voulais pas salir la politique, mais ça me fait un bien fou d’en parler, en fait. La politique communale, ce n’est pas censé être ça."

Quand on lui demande ce que cette agression cache, il n’hésite pas : "C’est le système Tison, de l’intimidation politique, c’est sûr. Ça vient des bas-fonds de l’entourage du bourgmestre et ça n’est plus possible. Ça a pris beaucoup trop d’ampleur."

Philippe Tison, de son côté, a reçu ce vendredi, comme trois autres élus de sa "garde rapprochée", une munition dont la pointe était peinte en noire. Une plainte a également été déposée, contre X. Nous avons essayé de le contacter à propos de toutes ces histoires, mais il n’a pas répondu à nos appels.