Nos enfants ou nos petits-enfants pourront peut-être dire. De fait : la Région wallonne et Charleroi viennent de dévoiler le master plan "Porte Ouest" qui vise d'ici 2035 à 2050 à totalement changer le visage de la route de Mons en direction de Marchienne. Au programme: développer des campus d'entreprises, développer le paysage en conservant les éléments industriels importants et en repensant les espaces verts, et revoir les cheminements piétons et cyclistes.

"C'est un jour que nous attendions depuis très longtemps, une dizaine d'années quand Carsid a fermé définitivement. Il y a là un "morceau de notre ville inutilisé" qu'on va enfin pouvoir retrouver", s'est félicité Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi.

Deux projets concrets à ce jour pour dynamiser cette énorme friche industrielle mangée par la végétations sauvage: d'abord, l'installation d'une gigantesque caserne semi-ouverte par la Défense belge, qui s'implantera à l'entrée de Marchienne-au-Pont, derrière le Rockerill, pour former les militaires et conclure des partenariats de recherche et de développements dans le monde médical, technologique et de la cybersécurité. Ensuite, le rachat et la conservation du HF4, emblème de la sidérurgie wallonne et du passé industriel du Charleroi. On sait déjà que le haut-fourneau sera conservé presque en l'état, avec son identité visuelle forte, et qu'un plan d'éclairage visera à en faire un "signal urbain" repérable au premier coup d'œil. Ensuite, les éléments nécessaires pour le fonctionnement du HF4 seront conservés sur place, pour pouvoir organiser des visites pédagogiques à terme.

© Sogepa

Tout autour du HF4, plusieurs projets doivent encore voir le jour : le port de Dampremy permettra d'utiliser les voies d'eau pour les transports industriels, Thy-Marcinelle étendra ses activités vers Marchienne-au-Pont, et trois campus "Confluence" verront le jour (un à Dampremy le long du canal, un à Marchienne derrière le Rockerill et un dernier le long de la route de Mons). Un quatrième campus verra le jour aux anciens laminoirs RUAU, le long des chemins de fer à Monceau-sur-Sambre. L'objectif est d'accueillir sur ces différents campus des PME et des entreprises axées sur la "clean tech". L'ensemble du site pourrait draîner 8000 emplois en 2050, dont 3000 à l'horizon 2035 dans une quinzaine d'années. "Le positionnement du site de Carsid, qui fait 108 ha, est très intéressant : on est presque au centre-ville, et juste à côté des gares du Sud et de Marchienne-au-Pont. Deux arrêts de métro pourront aussi être créés pour desservir les entreprises, sans oublier des passerelles et des cheminements cyclo-piétons", note Paola Viganò, dont le bureau d'études a passé les six derniers mois à plancher sur le master plan.

L'aspect préservation n'a pas été oublié: en plus du HF4, une série d'icônes pourraient subsister pour conserver un gigantesque parc marqué par le passé industriel de Charleroi. On pense notamment à certaines énormes cheminées, les bâtiments historiques des ACEC ou encore la tour de refroidissement de la centrale. "C'est un lieu qui a été important pour tant de familles, tant de travailleurs. C'est une forme de respect évident pour eux, et pour le passé industriel prestigieux de la Wallonie", note le ministre Willy Borsus (MR). Et de fait, la création de plusieurs "itinéraires narratifs" pour le tourisme sont d'ores et déjà envisagés.

© Sogepa

En parallèle de cet aspect patrimonial et culturel, le site de Carsid et l'ensemble de cette future "Porte Ouest" de Charleroi sont aussi promis à faire la part belle à la balade. Un grand parc métropolitain devrait ainsi voir le jour à proximité de la gare du Sud. Des cheminements boisés et verts seront conservés ou créés sur le futur site et le long des quais, avec les passerelles nécessaires pour faciliter la traversée de la Sambre et du Canal à pied ou à vélo, afin d'inviter à la balade des lieux et des nombreux terrils alentour. "Il faudra étudier la possibilité de remettre en surface le Piéton, ce cours d'eau qui a aujourd'hui disparu", indique notamment Paola Viganò.