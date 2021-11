"On a vu ça à Barcelone, on a trouvé ça super et on s'est dit: et pourquoi pas chez nous?" C'est avec cette conviction que la petite équipe derrière "La Ziziterie" a décidé de se lancer dans la réalisation de gaufres en formes de pénis et de vulve. "Oui, les gaufres auront deux formats: féminin et masculin. Les gourmands seront ravis, on va faire en sorte que ça soit super bon", indique-t-on sur place.

"C'est de la pâte artisanale, qui sera enrobée d'une multitude de goûts, comme chocolat, chocolat blanc, vanille ou encore violette. Ca partira dans tous les sens, avec des arômes qui changeront régulièrement. Le tout évidemment parsemé de paillettes et de granulés. On proposera aussi des cupcakes et des muffins, avec toujours notre touche personnelle "ziziterie" évidemment, peut-être aussi des gaufres plus traditionnelles à un moment". © La Ziziterie

Le pari, c'est d'attirer sur le "fun": "c'est rigolo, ça fait sourire, on peut venir entre copines par exemple. L'envie c'était d'apporter un peu de bonne humeur, de gaité et de joie. Il y aura un coin "instagrammable" avec une baignoire dorée, une déco fun, des petits mots aux murs. On veut que les gens passent un bon moment chez nous."

C'est le piétonnier du centre-ville de carolo, dans la rue de Dampremy (numéro 45) à deux pas de Rive Gauche, que La Ziziterie verra le jour. Pas de date d'ouverture annoncée encore, mais c'est pour "très bientôt". La carte finalisée, la date d'ouverture et toutes les autres informations pourront être retrouvées sur la page Facebook de la Ziziterie.