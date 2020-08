En cas d’incendie ou d’accident grave, l’intervention des pompiers se doit d’être rapide : c’est essentiel pour sauver des vies. Sauf que dans la zone de secours Hainaut-Est, sur les 22 communes du grand Charleroi et de la Botte du Hainaut, deux régions sont mal couvertes. D’abord le duo de communes Pont-à-Celles et Les Bons Villers au nord, ensuite Gerpinnes juste au sud de Charleroi. C’est la raison pour laquelle le commandant de zone et son président, Loïc D’Haeyer, envisagent de construire (...)