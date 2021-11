C'est un renfort très précieux qui entre en fonction dans la zone de police d'Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. Pax et Sam, deux bergers malinois officiants déjà au sein de la police locale ont terminé leur formation de chiens aintidrogues. "Ces chiens étaient déjà actifs dans les missions de sécurisation. Leur formation est un sérieux plus pour la zone. Grâce à eux nous pourrons entreprendre plus d'opérations de lutte contre la drogue," explique Philippe Borza, le Chef de Corps.

Avec ces nouveaux renforts, plus besoin de faire appel aux canidés du fédéral habitués à mener de telles opérations. "Non seulement nous pourrons agir dans les zones où quelques trafics se font mais nous pouvons également lutter contre délits. Il arrive que des délits liés à la drogue soient également liés à des délits comme les vols."

Dotés d'un odorat hors du commun, Pax et Sam sont maintenant capables de "fixer" c'est-à-dire qu'ils peuvent détecter d'infimes quantités de drogues sur un individu ou dans un bâtiment et s'arrêter devant. Les chiens peuvent trouer différents types de drogues ; cannabis, cocaïne, opiacé, MDMA,... Grâce aux trois chiens de la zone, le Chef de Corps ne peut que réaffirmer qu'il se donne les moyens de mener un combat prioritaire, actif et efficace dans la lutte contre la drogue. Bien entendu, la brigade canine reste à disposition des autres zones de polices toutes proches.