Barbara Maïllis et l'artiste Christina Ruggin invitent chacun à réinventer un dessin.

C'est un concours original que propose Barbara Maïllis, la créatrice des "Laboratoires". Depuis plus d'un an, la châtelettaine propose des rendez-vous artistiques hors du commun dans des lieux tout aussi exceptionnels. "Le but premier des laboratoire est de proposer des ateliers qui offrent l'opportunité d'une rencontre stimulante entre professionnels passionnés et particuliers motivés par l'apprentissage de techniques originales au sein de lieux culturels à Charleroi", explique Barbara. C'est ainsi qu'il a été possible d'organiser des ateliers d'initiation au vitrail avec Bernard Tirtiaux, du collage avec Thierry Tillier ou encore une initiation à la Bande dessinée avec Dan Verlinden dans des lieux aussi extraordinaire que le BPS22 par exemple et la ferme de Martinrou.

Cette fois, confinement oblige, Barbara lance un concours faisant appel à la créativité de chacun. "Nous avions prévu un nouvel atelier avec Christina Ruggin autour de ses créations et des transformations de l'image. L'atelier du 2 mai est reporté mais nous avons tenu à proposer un concours."

"Ce concours a pour but d'Intervenir sur le document ou prélever et magnifier ce qui vous intéresse sur ce document ou transformer complètement ce document ou faire glisser le document vers un autre domaine", explique Christina Ruggin. Loin d'être une inconnue, l'artiste plasticienne, ancienne directrice de l'Académie des Beaux Arts de Châtelet voue une vraie passion pour les anciens dictionnaires. "Au-delà du concours, nous avions envie de proposer une réflexion, d'exercice ou de travail à partir d'une estampe. Le dictionnaire particulièrement m'intéresse parce qu'il est relié à l'enfance. Comme dans beaucoup de familles ouvrières notamment. Le dictionnaire était un élément central à respecter. Il invite à la curiosité et à la découverte des dessins s'y trouvant. J'ai commencé à les collectionner et finalement j'ai osé dessiner dedans. Ce geste peut être pris un peu comme un acte iconoclaste. Ce qui m'intéressait c'était de dessiner sur les dessins avec le but de créer une confusion entre mon intervention et le dessin existant."

Pour participer au concours Envoyer votre visuel sur contact@laborat01re.com ou par message sur Facebook avec vos coordonnées (Prénom, nom, contact)

Tous les documents envoyés seront repris dans un album photos et publiés sur le site et sur Facebook à partir du 25 mai. La date limite des envois le dimanche est fixée au 24 mai 2020 minuit. Du Lundi 25 au dimanche 31mai 2020 minuit, vous pourrez voter pour tous vos favoris. Les trois visuels les mieux côtés recevront une lithographie numérotée de l’artiste Christina Ruggin tirée chez Bruno Robbe. (Les likes des participants seront comptabilisés sur le site du LABORAT01RE et sur Facebook).

Si le projet le permet, Barbara Maïllis et Christina Ruggin rassembleront les plus belles créations au sein d'un ouvrage.