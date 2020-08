Jeudi, nous vous informions d’un risque de fermeture du site des Lacs de l’Eau d’Heure. Pour cause, les touristes ne respectant ni la distanciation sociale ni le port du masque obligatoire, le Bourgmestre appelait à l’aide pour faire respecter les règles afin d’éviter une propagation du virus.

Ce vendredi, une réunion s’est déroulée avec la Ministre, le substitut du Gouverneur de Province et les deux bourgmestres. Il a été convenu que des renforts seraient présents ce week-end pour faire respecter les règles. La zone de police Botta et la zone de police Hermeton mettront un peu plus d’effectifs sur les lieux. 14 policiers fédéraux, deux motards et deux maîtres-chiens viendront également en renforts pour surveiller le site.

Cette aide de la police fédérale fera effet ce week-end. Lundi, une nouvelle réunion aura lieu pour trouver une solution plus durable.

Malgré ces renforts, le bourgmestre de Cerfontaine a décidé en fin d’après-midi de fermer sa plage de Falemprise. L’accès à la plage et à la baignade y sera donc interdit. Seule la plage de la Plate Taille sera donc autorisée à la baignade.

N’oubliez pas le port du masque sur tout le site. Pour rappel, celui-ci est obligatoire pour tout déplacement sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure (pour se balader, aller chercher à boire, se déplacer de sa voiture à la plage, etc). Une fois installé sur la plage, le masque peut être retiré. Il n’est également pas nécessaire lors de la baignade.