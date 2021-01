En 2016, un Jardin Partagé s’installe à la rue des Erables à Lambusart. Le projet émane à l’époque d’une demande citoyenne. Celle-ci sera ensuite mise en oeuvre par Récré-Seniors en partenariat avec la Ville de Fleurus. Depuis mai 2019, le Jardin Partagé semblait pourtant avoir perdu de son attrait. "Nous avions constaté un manque d’entretien des parcelles, des dégradations fréquentes et un non-respect du travail d’autrui. Des nuisances sonores ont même été évoquées par les riverains. Ces différentes observations ont poussé la Ville de Fleurus à repenser le projet afin de redonner du panache et un réel esprit citoyen à cet espace collectif" expliquent les agents du Plan de Cohésion Sociale en charge du projet.

Le PCS a dès lors réalisé un important travail de fond - en collaboration avec plusieurs services de l’Administration et différentes associations telles que le réseau Jaquady (Jardins de QUartiers DYnamiques) ou encore avec le voisinage - faisant ainsi émerger la nécessité de revoir complètement la structuration du Jardin.

Porté par la Ville de Fleurus, avec la coopération de l’ASBL Récré-Seniors, ce réaménagement a ainsi permis la création de 9 parcelles individuelles d’environ 5m sur 1m. Ces espaces seront gratuitement mis à disposition des citoyens qui en font la demande. "Cette nouvelle organisation permettra de responsabiliser l’utilisateur à l’entretien et à la bonne gestion de son potager. Chaque jardinier devra en effet veiller à maintenir le lieu en bon état de propreté" précise Melina Cacciatore (PS), échevine des Affaires Sociales responsable du dossier.

Baptisé « le Jardin des Erables », cet endroit prend donc désormais la forme d’un Potager géré collectivement sur les principes de l’échange, du partage et de la convivialité. La consommation parcimonieuse de l’eau ou encore la valorisation des déchets verts, le compostage et le tri des déchets non biodégradables sont mis en avant. Les pesticides, herbicides et engrais chimiques y sont interdits.

Outre l’aspect jardinage, ce potager vise également divers objectifs : d’une part, pédagogique avec la mise à disposition de parcelles uniquement réservées aux écoles, d’autre part, de cohésion sociale. "Nous souhaitons faire de ce potager, un véritable lieu de rencontres intergénérationnelles. Différentes activités y seront d’ailleurs programmées tout au long de l’année afin d'y favoriser la mixité des âges. D'autres projets similaires sont en cours de maturation et verront prochainement le jour car nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin", conclut Melina Cacciatore.

Contact pour une parcelle : 071/820.268 ou pcs@fleurus.be