Comme le rapportent nos confrères de La Nouvelle Gazette, un individu né en 2001 a porté plusieurs coups de couteau à un homme né en 1969. La violente agression a eu lieu vers 2h30, dans la nuit de samedi à dimanche, rue Denis Henriet à Lambusart (Fleurus).

Le jeune homme, né en 2001 et déjà bien connu de la justice pour des faits de coups et blessures, semblait avoir soif. Avec deux amis, il s'est donc présenté au domicile de la victime, une connaissance, pour se ravitailler. La victime a ouvert la porte avant de refuser l'accès à son domicile aux trois individus.Une fois le dos tourné, le riverain a été victime de plusieurs coups de couteau. « Il a subi des entailles à l'arrière du crâne, à l'oreille, dans la nuque, au niveau du coude et de la main », a confirmé le parquet de Charleroi, sans oublier une blessure un peu plus profonde dans le bas du dos.Fort heureusement pour la victime, ces blessures n'étaient pas inquiétantes et cette dernière a pu quitter le milieu hospitalier très rapidement.L'auteur présumé de l'agression a été interpellé non loin de son domicile, dans un parc. À l'heure d'écrire ces lignes, le parquet de Charleroi n'a pas été en mesure de confirmer ou non l'inculpation du suspect pour les faits.