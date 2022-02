L'actualité judiciaire de ces derniers jours dans la région n'est guère réjouissante. Samedi, on apprenait que Lucia V., née en 1964, a été tuée par des coups de couteau portés par son compagnon Sergio S., rue de la Station à Jumet. Deux jours plus tard, un nouveau féminicide a eu lieu à Trazegnies, rue Albert Ier. Lamia H., née en juillet 1999, a été tuée par son compagnon, âgé d'une trentaine d'années. La jeune épouse a été touchée par un coup de feu unique.

Inconnu pour des faits de violence sur des femmes

Ils se sont disputé l'arme

Ce lundi soir, la zone de police des Trieux a été avisée des faits par un des voisins du couple. Ce dernier a reçu la visite de l'auteur présumé des faits., expliquait le parquet. Privé de liberté, le suspect né en 1988 a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt ce mardi matin par le juge d'instruction pour homicide volontaire.Au lendemain des faits, les circonstances du drame au sein du couple marié depuis quelques années commencent à s'éclaircir. Une dispute conjugale semble être à l'origine des faits., précise Me Fabian Lauvaux, avocat de l'inculpé.Toujours selon le pénaliste carolo, l'unique tir intervient alors que Lamia et son époux se disputaient l'arme. La thèse d'un accident est évoquée. Aucun fait de violences n'avait été signalé au sein du couple jusqu'à la terrible scène de lundi soir. L'inculpé comparaîtra ce jeudi matin devant la chambre du conseil de Charleroi. Me Lauvaux compte plaider une surveillance électronique pour son client.