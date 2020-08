Lamnaouare, bijoutier à Anderlecht, exécuté devant le domicile de son frère à Montignies-sur-Sambre Charleroi L.C. L’homme âgé de 47 ans, artisan bijoutier à Anderlecht, a été tué lors d’une expédition punitive par un homme cagoulé alors qu’il rendait visite à son frère. © D.R.

Les habitants du quartier de la rue ´t Serclaes de Tilly à Montignies-sur-Sambre ont été témoins, ce lundi soir, d’une véritable scène de violence en pleine rue. Pourtant, et de l’aveu même du parquet de Charleroi, le quartier est réputé pour sa tranquillité. Mais ce lundi, les sirènes des secours et de la police ont résonné.



Un auteur cagoulé a fait feu, en direction de deux frères. Ces derniers avaient rendez-vous, comme ils en avaient l’habitude, précise le parquet. Lamnaouare, 47 ans, artisan bijoutier du côté d’Anderlecht, a juste eu le temps de descendre de son véhicule avant d’être victime de tirs par le suspect. Grièvement blessé, le quadragénaire a finalement succombé à ses blessures.



Son frère, âgé de 46 ans, a également été visé par plusieurs coups de feu lors de sa fuite. « Il a pris la fuite et a couru dans la rue. Il a été poursuivi par le tireur qui a fait feu à plusieurs reprises et est parvenu à se réfugier chez un voisin », précise Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi.

L’auteur toujours dans la nature Ce mardi, en fin de journée, l’auteur était toujours en fuite. Un dossier a été mis à l’instruction pour assassinat et tentative d’assassinat. Le frère de la victime a pu être auditionné sur les faits.



À l’heure actuelle, les motifs de l’expédition punitive sont inconnues. Le parquet de Charleroi n’exclut aucune piste et s’interroge sur les faits. « On se demande si la victime était la cible des tirs ou si le frère était également visé ? »