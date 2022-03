La Manufacture Urbaine de Charleroi a sollicité le 30 mars la mise en place d'une "procédure de réorganisation judiciaire". Il s'agit de se mettre à l'abri de ses créanciers et de postposer le remboursement de ses dettes le temps de trouver des solutions pour que l'entreprise continue à vivre, plutôt que de sombrer. Un juge du tribunal du commerce doit valider cette demande et le cas échéant vérifier la bonne gestion de l'entreprise durant ce laps de temps.

"La crise sanitaire qui sévit depuis ces deux dernières années et le contexte économique incertain générant des augmentations importantes des coûts énergétiques ont eu un impact extrêmement négatif sur la capacité financière de l'entreprise à assurer sa continuité et son développement", expliquent les responsables de "LaMU" dans un communiqué. "Malgré de multiples tentatives, les négociations en cours depuis de nombreux mois avec les partenaires bancaires locaux n'ont malheureusement pas pu aboutir. La Manufacture Urbaine sollicite cette procédure afin de préserver son ancrage local sur Charleroi et se donne ainsi les moyens de restructurer son business model pour assurer une continuité et un développement tenant compte des nouveaux paramètres économiques."

On le rappelle, LaMU c'est un atelier installé au centre-ville de Charleroi à l'été 2017, qui propose ses propres cafés torréfiés sur place, son pain et ses bières brassées au sein du bâtiment, ainsi qu'un restaurant, bistronomique et gastronomique, quelques mètres plus loin sur les quais de Sambre. En 2019, LaMU avait lancé une synergie avec la Brasserie du Pays Noir, qui propose d'autres bières locales, pour augmenter les volumes de production et réaliser des économies d'échelle.

Ca n'aura visiblement pas suffi à contrecarrer la crise Covid et les longs mois de fermeture, suivis par une augmentation des prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Il faut insister: solliciter de type de procédure signifie que la situation est difficile, certes, mais pas sans espoir.