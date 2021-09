"L’année prochaine sera en effet mise à profit pour finaliser les études techniques, pour poursuivre les acquisitions des terrains nécessaires et réaliser les procédures de marché public. Par ailleurs, les études en lien avec les travaux d’égouttage nécessitent un délai supplémentaire, comme l’ont nécessité les modifications apportées au projet suite aux réunions menées avec les riverains fin 2019", signale la Sofico dans un communiqué.

La mise en service du BHNS est, par conséquent, attendue au plus tard fin 2026.

Par ailleurs, trois réunions de concertation seront organisées par des communes dans le courant de la semaine du 6 septembre. Ces réunions sont organisées conformément au décret relatif à la voirie communale. Plus de 3.000 réclamations ont été introduites pour ce projet, mais les réunions ne peuvent se faire qu'à 5 représentants... "Les participants devront donc s’identifier à l’entrée du bâtiment et ces personnes uniquement auront accès à la réunion. Le but de ces réunions est de permettre à chacun de s’exprimer dans un cadre serein et d’étudier les aménagements encore possibles du projet", ajoute encore la Sofico.

Pour rappel, le BHNS est ce système de transport en commun qui se veut une alternative crédible à la voiture pour rejoindre le centre-ville de Charleroi. Des trajets seront effectués pour au maximum garantir une bande de circulation "bus" entre le rond-point Ma Campagne à Loverval d'un côté, Bomerée de l'autre, vers l'hypercentre. Un bus toutes les 10 minutes est prévu. 10,5km de ligne et 54 arrêts sont prévus sur la N53 (Mont-sur-Marchienne) et la N5 (Couillet-Loverval). Des parkings de délestages sont prévus en début de parcours, hors de la ville, et les places de stationnement "perdues" en voiries devraient aussi avoir des alternatives ponctuelles tout le long des lignes.

Informations complètes sur www.bhnscharleroi.be