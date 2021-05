© It's me Neosiam - Pexels

Le paternel est poursuivi ce mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour trois scènes de coups et blessures sur son fils, mais également pour des menaces et pour avoir bouté le feu à des vêtements et photos appartenant à Alessio, 17 ans.

En juin et juillet dernier à Farciennes, Joffrey en a eu marre du comportement d’Alessio, déscolarisé depuis des années. Le paternel reconnaît avoir frappé son fils, mais à une seule reprise. Il admet, également, avoir menacé de le tuer et d’avoir volontairement incendié des objets de son fils à l’intérieur de la maison.

Une peine d’un an de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Jugement le 22 juin.